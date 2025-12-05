Татарский мемориальный комплекс «Искер» в Тюменской области собираются снести

Администрация Тобольского района в Тюменской области потребовала снести объекты на территории татарского мемориального комплекса «Искер», сообщила на своей странице во «ВКонтакте» председатель совета татарской общественной организации «Наследие» в регионе Луиза Шамсутдинова.

Она рассказала, что на арендованной земле с 2007 по август 2025 года были согласованы объекты и получены разрешения на строительство. Помимо введенных зданий, оформлены документы на незавершенные мечеть и памятный знак. 27 ноября районная администрация обратилась в Арбитражный суд с иском о сносе. «До конца аренды несколько раз администрация отказывала во вводе Мечети Искерской. Аренду администрация не продлила, в собственность землю не продала, решила обратиться в суд с исковым требованием снести все, что есть»,— сказано в сообщении. Луиза Шамсутдинова также добавила, что территория «Кучумова городища» находится под госохраной с 30 августа 1960 года.

Искер (также Сибирь или Кашлык) — средневековый город, столица Сибирского ханства. Находился на правом берегу Иртыша в 17 км выше Тобольска. Ныне памятник археологии «Кучумово городище» — комплекс «Искер» построен в пределах исторического города.

В июне на территории историко-мемориального комплекса «Искер», которым руководит Луиза Шамсутдинова, без согласования с администрацией района была установлена скульптура «Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере» в честь жены хана Кучума. За это суд признал ее виновной в разжигании межнациональной розни. Скульптура была изъята прокуратурой.

Ирина Пичурина