Жительницу Тобольска оштрафовали за установку памятника жене хана Кучума

Тобольский городской суд (Тюменская область) признал 61-летнюю местную жительницу Луизу Шамсутдинову виновной в разжигании межнациональной розни за установку скульптуры жене хана Кучума, сообщили в пресс-службе суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Мемориальный комплекс "Искер"

Фото: пресс-служба Тобольского района Мемориальный комплекс "Искер"

Фото: пресс-служба Тобольского района

В июне 2025 года она установила скульптуру «Великая Сибирская царица Ханбика-Сузге на Искере» на территории историко-мемориального комплекса «Искер», которым она руководит, без согласования с администрацией района. На предостережения она не реагировала. Тогда прокуратура изъяла статую.

Хан Кучум — татарский хан Сибири, потомок Чингисхана из династии Шибанидов. Он возглавлял сопротивление русскому продвижению на Восток в XVI веке. Сузге Ханым — согласно преданию, самая любимая жена хана Кучума. По легенде, она отказалась сдаваться казакам после падения Искера и лишила себя жизни.

Прокуратура установила, что женщина систематически размещала в социальной сети «ВКонтакте» материалы, разжигающие межнациональный конфликт и вражду, связанные с вхождением Сибири в состав России. Историко-лингвистическая экспертиза выявила, что на ее странице содержались негативные оценки исторического лица Ермака и «группы лиц, объединенных по национальному признаку и по месту их проживания».

Луиза Шамсутдинова признана виновной по ст. 20.3.1 КоАП РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Суд назначил ей штраф 17,5 тыс. руб. Скульптуру постановили обратить в доход государства.

Мемориальный комплекс «Искер» был создан в 2022 году. На этом месте находился древний город Искер, который являлся столицей Сибирского ханства. В комплексе находится мечеть имени хана Кучума, музей, юрты, чайхана, городище и другие объекты.

Полина Бабинцева