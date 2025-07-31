Прокуратура изъяла статую жены хана Кучума из мемориального комплекса «Искер»

Прокуратура изъяла статую жены хана Кучума Сузге из мемориального комплекса «Искер» в Тобольском районе. Как сообщили в пресс-службе районной администрации, при установке был нарушен закон, владелец памятника не отреагировал на предостережения.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба Тобольского района Фото: пресс-служба Тобольского района

Автор памятника должен был пройти процедуру согласования через комиссию по монументальному искусству. Но он этого не сделал, в администрацию по поводу установки скульптуры не обращались.

Изъятие проводили вместе с правоохранительными органами, общественный порядок нарушен не был. «В настоящее время объект монументального искусства находится на временном хранении»,— говорится в сообщении пресс-службы Тобольского района.

Мемориальный комплекс «Искер» был создан в 2022 году. На этом месте находился древний город Искер, который являлся столицей Сибирского ханства. В комплексе находится мечеть имени Хана Кучума, музей, юрты, чайхана, городище и другие объекты. По данным системы «Спарк», организацией руководит Луиза Шамсутдинова.

Анна Капустина