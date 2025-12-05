В Курумоче задерживаются десять рейсов

Задержка вылета десяти самолетов произошла в самарском аэропорту Курумоч утром в пятницу, 5 декабря. Об этом сообщается на сайте аэровокзала.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

В частности, отложен вылет двух самолетов из Самары в Москву, двух —в Новый Уренгой и по одному — в Казань, Екатеринбург, Пермь, Тобольск, Сочи и Минск. Аэропорт временно не принимает и не отправляет рейсы из-за угрозы атаки БПЛА.

В период с 23:00 (MSK) 4 декабря до 7:00 5 декабря дежурные средства ПВО сбили девять вражеских украинских беспилотников над регионом. В Сызрани включили сирены. Жители просят не покидать дома без необходимости и не приближаться к местам падения БПЛА.

Георгий Портнов