В Сызрани включили сирены из-за атаки БПЛА

В связи с атакой украинских вражеских беспилотников в Сызрани включили сирены. Работают системы оповещения. Об этом сообщил глава города Сергей Володченков.

«Оперативные службы предпринимают все необходимые меры для обеспечения безопасности. Прошу сохранять спокойствие и без необходимости не покидать жилые дома»,— говорится в сообщении.

Глава города призвал жителей не приближаться к возможным местам падения БПЛА и при обнаружении их сообщить по телефону 112. Кроме того, Сергей Володченков попросил горожан воздержаться от распространения фото- и видеоматериалов с беспилотниками в соцсетях и не комментировать работу служб.

В период с 23:00 (MSK) 4 декабря до 7:00 5 декабря дежурные средства ПВО сбили девять вражеских беспилотников над Самарской областью. Аэропорт Курумоч временно не принимает и не отправляет рейсы.

Георгий Портнов