Над Самарской областью сбиты девять вражеских беспилотников

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 41 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа над регионами РФ в период с 23:00 (MSK) 4 декабря до 7:00 5 декабря. Из них девять были сбиты над Самарской областью. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

В регионе объявлена угроза атаки БПЛА. По данным Росавиации, самарский аэропорт Курумоч не принимает и не отправляет рейсы с 2:50. Также временно не работает аэропорт Баратаевка в Ульяновске.

Георгий Портнов