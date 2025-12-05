Над Кубанью и Крымом ночью 5 ноября сбили 10 беспилотников
Минувшей ночью в период с 23.00 4 декабря до 7.00 5 декабря дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и ликвидировали над территорией Крыма девять украинских БПЛА самолетного типа, еще один беспилотник был уничтожен над территорией Краснодарского края. Об этом сообщает Минобороны России.
По данным оборонного ведомства, в течение прошедшей ночи средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сложности 41 БПЛА киевского режима. Из них девять беспилотников были сбиты в небе над Самарской область, восемь – над территорией Саратовского региона, по семь дронов были уничтожены над Волгоградской и Ростовской областями.
Как писал «Ъ-Кубань», в Темрюке, из-за ночной атаки БПЛА киевским режимом 5 декабря были повреждены элементы портовой инфраструктуры. Произошло возгорание. По предварительным данным, пострадавших нет, персонал был вовремя эвакуирован. На месте работают экстренные службы.