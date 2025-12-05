В Темрюке из-за атаки БПЛА повреждены элементы портовой инфраструктуры
В Темрюке, из-за ночной атаки БПЛА киевским режимом 5 декабря были повреждены элементы портовой инфраструктуры. Об этом в своем Телеграм-канале сообщает Оперштаб Кубани.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Произошло возгорание. По информации ГУ МЧС России по региону, для тушения пожара привлекли 32 специалиста и восемь единиц спецтехники. На месте происшествия задействованы специальные и экстренные службы.
По предварительной данным, пострадавших нет, персонал эвакуирован.