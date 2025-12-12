На все готовые

В 2025 году в Краснодарском крае спрос на приобретение франшиз вырос на 20% год к году. После спада Кубань вернулась в тройку российских регио­нов — лидеров по развитию франчайзинга. Эксперты связывают динамику с надежностью бизнес-модели: франшиза продолжает оставаться привлекательным инструментом для инвестиций. Общественное питание — традиционно самая популярная ниша. Интерес продолжает расти и к открытию пунктов выдачи заказов.

Спрос на покупку франшиз в Краснодарском крае в 2025 году вырос на 15–20% по сравнению с предыдущим годом, рассказала Guide президент НКО «Южная ассоциация франчайзинга» Евгения Гертель. «Кубанский рынок, как один из крупнейших туристических и экономических центров России, демонстрирует устойчивый потребительский спрос на качественные франшизы. В условиях экономической неопределенности и волатильности рынка франшиза остается привлекательным инструментом для инвестиций в бизнес. Крупные федеральные франчайзеры продолжают активную экспансию в регионы, и Краснодарский край является одним из приоритетных направлений. Это создает конкуренцию, но и повышает общий уровень осведомленности о возможностях франчайзинга. Кроме того, предпринимателей активно поддерживают на региональном и федеральном уровнях. Программы субсидирования, льготного кредитования и грантовой поддержки часто распространяются и на франчайзинговые проекты, делая их еще более привлекательными»,— объясняет динамику госпожа Гертель.

Эксперт Franshiza.ru Анна Рождественская говорит, что Краснодарский край в 2025 году вернулся в тройку российских регионов — лидеров по развитию франчайзинга после двухлетнего спада. Кубань уступает только Московской и Ленинградской областям.

По словам эксперта, после начала СВО регион, находящийся в непосредственной близости к событиям, сместил акценты на другие цели и задачи. В течение двух лет Кубань оставалась в десятке лидеров, но опустилась значительно ниже третьего места. В 2025 году край восстановил свои позиции, что свидетельствует о возобновлении инвестиционной активности.

В последние годы в регионе появляются собственные франшизы, выходящие на федеральный уровень. Например, сеть «Зацепи кофе», которая начала активное развитие два года назад, сегодня расширяется и открывается даже в Москве. Развиваются и другие концепции в ресторанном бизнесе и сфере услуг.

По словам директора бизнес-портала «Бибосс», эксперта по франчайзингу, бизнесу и финансам Рамиля Кадирова, 3,2% заявок поступает из Краснодарского края: «Это четвертый по активности регион после Московской, Ленинградской областей и Республики Татарстан. По нашей статистике, 10% из них доходят до этапа открытия бизнеса по франшизе».

«Главная причина популярности франчайзинга — это, безусловно, снижение рисков. Если предприниматель открывает бизнес с нуля, вероятность его закрытия в первый год составляет, по разным данным, от 85 до 95%. Во франчайзинговых системах ситуация принципиально иная: доля закрывающихся точек составляет лишь 20–40%. То есть шанс на успех здесь в разы выше. Почему так происходит? Все просто: франшиза предоставляет партнеру не просто бизнес-модель, а уже готовую систему. Это известный бренд, проверенные технологии, маркетинговые инструменты, стандарты обслуживания и поддержка профессиональной команды»,— говорит основатель компании «Ляшевский и Партнеры» Виктор Ляшевский.

Также, по его словам, преимущество франшизы в том, что предприниматель получает доступ к компетенциям, которые самостоятельно ему были бы не по силам. Управляющая компания предоставляет квалифицированных HR-специалистов, маркетологов, методологов по операционным процессам, экспертов по IT, рекламе и обучению. Для одной независимой точки, по словам господина Ляшевского, такие специалисты были бы слишком затратными, а вот для сети франшиз эти расходы становятся оправданными и экономически эффективными. Именно поэтому франчайзи получает высокий уровень управления и экспертизы при относительно небольших затратах.

«Еще одна причина популярности франчайзинга — это экономия на масштабе. У крупных франчайзеров есть особые договоренности с поставщиками оборудования, мебели, расходных материалов, а также с подрядчиками, предоставляющими услуги — от рекламы и бухгалтерии до IT-поддержки. Благодаря этим соглашениям франчайзи покупает товары и услуги по ценам значительно ниже рыночных, что напрямую повышает прибыльность бизнеса»,— заключает эксперт.

В поисках новых концепций

Спрос на франшизы в Краснодарском крае соответствует общероссийским тенденциям, говорит госпожа Рождественская. Наиболее востребованные сегменты — сфера услуг и общественное питание. «Регион активно прирастает туристами и населением из других регионов. В новых жилых комплексах необходимо развивать сферу услуг — от медицинских лабораторий до барбершопов, салонов красоты, маникюрных студий и частного детского образования. Туристическое направление также стимулирует спрос на франшизы общепита различных концепций — от полноформатных ресторанов до фастфуда и стритфуда. Ярким примером служит сочинская сеть "Мидийное место", которая развивается на федеральном уровне»,— отмечает Анна Рождественская.

По-прежнему популярны франшизы пунктов выдачи заказов. Благодаря густонаселенности края даже малые населенные пункты остаются активными, поэтому «Озон», «Яндекс Маркет» и Wildberries интенсивно осваивают Краснодарский край через франчайзинговые точки.

По словам Евгении Гертель, общественное питание — это традиционно самая популярная ниша. «Но есть нюансы. Важно находить нестандартные решения, например, хорошо заходит концепция "бабл-ти" (bubble tea — холодный напиток, состоящий из чая, молока или его растительных аналогов, фруктовых сиропов, пюре или соков с добавлением маленьких жевательных шариков из тапиоки (крахмала)). Вместо традиционной шаурмы можно делать фастфуд из мраморной говядины»,— говорит госпожа Гертель.

Также, по ее словам, растет спрос на дополнительное образование для детей, в том числе спортивные и IT-секции. Популярностью пользуются автосервисы и детейлинг-центры, а также производственные франшизы. «В данном случае франчайзи-партнеры становятся надежными точками сбыта для производственных предприятий, что выгодно для обеих сторон. Франчайзи получает самые выгодные условия от производителя, а франчайзер может кратно расти благодаря наличию гарантированного канала сбыта»,— добавляет Евгения Гертель.

В инвестиционном разрезе тенденции стандартны для России. По словам Анны Рождественской, популярны франшизы с вложениями до 4–5 млн руб. — это собственные средства для самозанятости или семейного бизнеса. Второе направление — дорогие проекты стоимостью 50–100 млн руб., иногда до миллиарда рублей, такие как гостиничные сети и крупные рестораны.

«Наиболее пострадала средняя инвестиционная ниша в 10–15 млн руб., где предприниматели использовали смешанное финансирование. Из-за высоких кредитных ставок люди откладывают покупку франшиз такого объема, если не располагают собственными средствами»,— отмечает эксперт.

Бизнесы в ассортименте

За пос­ледний год самыми прибыльными франшизами стали пункты выдачи заказов маркетплейсов, образовательные услуги и киберспортивные клубы, следует из рейтинга Forbes самых доходных бизнесов. Так, для открытия пункта выдачи заказов (ПВЗ) Ozon или Wildberries достаточно вложить всего 100–150 тыс. руб. При этом годовая прибыль такой точки может достигать 1,5 млн руб. В других категориях, где требуются первоначальные вложения в размере 2–5 млн руб. (например детские школы, медицинские лаборатории или ритейл), можно заработать до 42 млн руб. в год.

В рейтинге «30 самых выгодных франшиз в России» в категории с инвестициями 2–5 млн руб. на первом месте — детские образовательные центры «Полиглотики». Вложенные средства составляют почти 2,2 млн руб., годовая выручка достигает 21,2 млн руб., а годовая прибыль — 10,3 млн руб. Срок окупаемости — восемь месяцев.

Второе место занимает мебельный салон Mr. Doors. Инвестиции в этот проект составляют 2,8 млн руб., при этом выручка за год может достичь 66 млн руб., а прибыль — 11,2 млн руб. Срок окупаемости — девять месяцев.

Третье место принадлежит магазинам автотоваров «Автомое». Вложения в этот бизнес оцениваются в 5 млн руб., годовая выручка составляет 39,3 млн руб., а прибыль — 17 млн руб. Срок окупаемости — 18 месяцев.

В числе лидеров в данной категории также оказались лаборатории «ЛабКвест» и «Гемотест», медицинские клиники Biorise и Clean Clinic, сеть магазинов разливных напитков «Пив&Ко», ритейлер «Аскона» и сеть «Суши-Маркет».

В категории с инвестициями от 5 млн руб. лидирует киберспортивный клуб Colizeum. Вложения оцениваются в 7 млн руб. Годовая выручка клуба составляет 11,5 млн руб., а чистая прибыль — 9,6 млн руб. Срок окупаемости — 17 месяцев.

Следом за ним идет сеть ювелирных магазинов Sokolov. Вложения составляют 20 млн руб. Годовой доход сети достигает 99 млн руб., а прибыль — 38 млн руб. Срок окупаемости — 36 месяцев.

На третьем месте — сеть магазинов «Пятерочка» с инвестициями в размере 20 млн руб. Годовая выручка этой сети составляет 162 млн руб., а чистая прибыль — 7,8 млн руб. Срок окупаемости — 36 месяцев.

В десятку также вошли такие компании, как «Додо Пицца», киберспортивный клуб CyberX Community, сеть кальянных HookahPlace, детские сады Sun School, рестораны «Хачапури Марико» и Secret Kitchen, а также ритейлер «Магазин постоянных распродаж».

В категории с инвестициями до 2 млн руб. на первом месте — объединенная компания Russ и Wildberries. Для открытия точки требуется вложить 150 тыс. руб. Годовая выручка составляет 52 млн руб., а прибыль одной точки достигает 1,6 млн руб. Срок окупаемости — три месяца.

Второе место занимает сеть детских ИТ-школ Kiberone. Вложения в открытие составляют 350 тыс. руб., выручка — 11,8 млн руб., а прибыль — 6,7 млн руб. Срок окупаемости — три месяца.

На третьем месте — Ozon. Для начала бизнеса необходимо 100 тыс. руб. Выручка достигает 1,5 млн руб., а годовая прибыль — 850 тыс. руб. Срок окупаемости — шесть месяцев.

Также в десятку вошли детские школы IQ007 и «Зенит-Чемпионика», сеть кафе-мороженых Gelateria Plombir, туристические агентства «Слетать.ру», сеть магазинов разливных напитков «Пенная гильдия», сеть лабораторий «Хеликс» и цветочные магазины Bambini Flowers.

Как рассказали «G» в пресс-службе Wildberries, количество пунктов выдачи заказов (ПВЗ) в Краснодарском крае уже превысило 4 тыс. точек. За 10 месяцев 2025 года открылось более 1 тыс. ПВЗ, а годом ранее за этот же период было открыто около 900 новых пунктов, отметили в компании.

По данным Wildberries, в основном предпринимателей мотивируют открывать пункты выдачи такие факторы, как низкий порог входа, минимальные требования к открытию и возможность быстрого старта бизнеса. «Что касается вложений, они будут зависеть от того, в каком состоянии находится помещение. В среднем на ремонт и подготовку пункта выдачи к работе необходимо от 300 тыс. руб.»,— заключили в компании.

По данным Ozon, в Краснодарском крае сейчас действуют более 4,1 тыс. пунктов выдачи маркетплейса. Из них свыше 1,1 тыс. — в Краснодаре, а более 2,1 тыс. — в городах и поселениях до 50 тыс. человек.

«Для открытия ПВЗ требуются вложения в аренду помещения, ремонт, приобретение оборудования и наем сотрудников. Точная сумма зависит от города, места расположения ПВЗ и других факторов. При этом среднее время окупаемости новой точки — шесть месяцев»,— отметили в компании.

Как рассказала руководитель группы открытия бизнеса по франшизе «Слетать.ру» Мария Пантелеева, в компании действуют разные тарифы первоначального взноса. «Стоимость годового пакета франшизы варьируется от 130 тыс. до 250 тыс. руб. Это — единовременный платеж и в течение года работы турагент освобождается от роялти в полном объеме. Если речь идет о малых городах, где вступительный взнос 50 тыс. руб., то здесь агент также год работает без роялти. Ежемесячные платежи у нас устанавливаются с 13-го месяца. Размер для юга России составляет от 10 тыс. до 18 тыс. руб. в месяц в зависимости от города. По малым городам — 1 тыс. руб. в месяц»,— рассказывает эксперт.

Мария Пантелеева обращает внимание, что помимо вступительного платежа в расчеты необходимо закладывать расходы, связанные с оформлением точки продаж. Это и брендирование, и ремонтные работы в офисе, и меблировка офиса и так далее. Как правило, затраты на обустройство помещения, по ее данным, не превышают 200 тыс. руб. для средних и крупных городов и 130 тыс. руб. для малых городов. «Минимальные вложения на запуск турагентства на юге России по нашей франшизе с учетом обустройства, брендирования офиса и установки техники на два рабочих места — от 500 тыс. до 600 тыс. руб. По малым городам до 15 тыс. населения вложения могут быть снижены до 200 тыс. руб. с учетом оборудования офиса по стандартам компании»,— заключает госпожа Пантелеева.

По словам заместителя генерального директора по развитию PUNKT E Александра Мироненко, в южных регионах у компании открыто более 80 зарядных станций: «Лидером по количеству электромобилей и, соответственно, уровню развития инфраструктуры является Краснодарский край. На втором месте — Ростовская область, на третьем и четвертом — Республика Дагестан и Ставропольский край. В Краснодарском крае за 10 месяцев 2025 года по франшизе PUNKT E открыто 27 зарядных станций, что почти в три раза больше, чем за аналогичный период 2024 года (10 точек)».

По словам эксперта, на растущих рынках, таких как услуги по зарядке электромобилей, операторы не берут паушальный взнос, а только комиссию с выручки. «Если рассматривать пример нашей компании, то франчайзи вкладывает средства в собственные зарядные станции под брендом PUNKT E. Оператор же заинтересован в увеличении доходов своих партнеров и их эффективной деятельности, так как это напрямую влияет на его ежемесячное вознаграждение. Затраты на установку станций зависят от конкретных локаций, необходимости технического присоединения, затрат на инфраструктуру. Инвестиции в быструю (DC) зарядную станцию составляют от 1,8 млн руб. (приобретение DC-станции от 60 кВт, строительно-монтажные работы, техническое присоединение и пусконаладочные работы, оформление локации). Средняя окупаемость такой франшизы от двух лет в зависимости от расположения зарядной станции, доступности для электромобилистов, наличия корпоративных клиентов и программы лояльности у франчайзи»,— резюмирует Александра Мироненко.

Наталья Решетняк