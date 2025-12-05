Продюсер Разин пригрозил стримингам иском на $300 млн

Продюсер Андрей Разин намерен подать иск на $300 млн против стриминговых платформ, которые отказались удалить песни Юрия Шатунова. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на письмо господина Разина агентам по авторским правам.

В письме Андрей Разин от лица компании LM Media и директор лейбла World Media Alliance Георгий Сергеев просят запретить треки певца Юрия Шатунова на стриминговых сервисах, среди которых Apple, Spotify, Amazon, VKontakte, «Яндекс». Речь идет об исключении более 30 альбомов и сборников Юрия Шатунова. Продюсер утверждает, что обладает правом на товарный знак «Юрий Шатунов», а сервисы его права нарушают. В случае отказа удалить песни авторы письма намерены обратиться в окружной суд Нью-Йорка.

В конце ноября Верховный суд России отказал в рассмотрении жалобы продюсера Андрея Разина на решения нижестоящих судебных инстанций. Они отказали ему в авторских и смежных правах на песни группы «Ласковый май».

В России в отношении Разина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигурант длительное время использовал поддельный договор с автором текстов песен Сергеем Кузнецовым, присваивая его лицензионное вознаграждение. Потерпевшей признана вдова поэта, ущерб оценивается почти в 500 млн руб. Продюсеру грозит до 10 лет лишения свободы. По информации «РИА Новости», в деле может добавиться еще один эпизод мошенничества — о подделке договора с певцом Юрием Шатуновым.

Эрнест Филипповский