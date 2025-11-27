ВС РФ отклонил жалобы Андрея Разина на отказ в правах на песни «Ласкового мая»

Верховный суд России не стал рассматривать жалобы продюсера Андрея Разина на решения нижестоящих судебных инстанций на отказы ему в авторских и смежных правах на песни группы «Ласковый май». Об этом в четверг сообщает ТАСС со ссылкой на одного участников процесса.

Юристы Андрея Разина добивались прав на песни группы в судах нескольких регионов. Среди ответчиков были вдова и дети Юрия Шатунова, мать умершего автора этих песен Сергея Кузнецова.

В России в отношении Андрея Разина возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ). По версии следствия, фигурант длительное время использовал поддельный договор с автором текстов песен Сергеем Кузнецовым, присваивая его лицензионное вознаграждение. Ущерб поэту оценивается почти в 500 млн руб. Продюсеру грозит до 10 лет заключения.

Эрнест Филипповский