Число приостановивших работу аэропортов увеличилось до шести

В аэропортах Сочи, Самары, Ульяновска и Пензы введены ограничения на прием и отправку самолетов, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Аналогичные ограничения продолжают действовать в аэропортах Краснодара и Саратова.

Ранее оперштаб Краснодарского края сообщил, что в результате налета БПЛА повреждена инфраструктура морского торгового порта в Темрюке. В Курске из-за падения обломков БПЛА повреждены несколько частных домов и автомобиль.

В ночь на 5 декабря об угрозе атаки беспилотников сообщили власти Татарстана, Северной Осетии, Ставропольского края, Самарской, Ульяновской, Оренбургской областей и некоторых других регионов.