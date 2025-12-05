В Курске в результате налета БПЛА повреждены жилые дома

Из-за падения обломков сбитых беспилотников в Курске повреждены окна частных домов и автомобиль, сообщил мэр города Евгений Маслов.

«Все оперативные службы работают на месте. По предварительным данным, пострадавших жителей нет»,— написал глава Курска в Telegram-канале. Он добавил, что сотрудники городской администрации проведут подомовой обход.

С 20:00 до 23:00 мск, как заявляло Минобороны, силы ПВО сбили 44 беспилотника, в том числе 30 — над Курской областью.