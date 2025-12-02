Защита покупательницы квартиры Долиной подала жалобу в Верховный суд

Верховный суд России получил жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье, сообщили в пресс-службе ВС РФ, передает ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Председатель Верховного суда России Игорь Краснов гарантировал объективное рассмотрение жалобы, сообщил ТАСС осведомленный источник.

На заседании Совета судей господин Краснов подчеркнул важность предотвращения решений, способных стать основой для мошенничества и других незаконных действий. Он отметил принципиальность своей позиции в защите прав граждан. Источник ТАСС выразил уверенность, что благодаря мерам, принятым по инициативе Игоря Краснова, спор между Ларисой Долиной и Полиной Лурье будет решен в рамках закона и с учетом интересов обеих сторон.

Поводом для разбирательства стала продажа Ларисой Долиной квартиры в Москве за 112 млн руб. в 2024 году. Певица заявляла, что совершила сделку под давлением мошенников. В марте Хамовнический суд Москвы вернул ей квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции подтвердили законность этого решения. Однако покупательница жилья Полина Лурье, не знавшая о мошеннической схеме, так и не смогла вернуть уплаченные за недвижимость средства.

Подробнее о деле Долиной — в материале «Ъ» «Долина рисков».