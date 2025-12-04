В Таганроге восстановили 68 окон и 7 балконов в пострадавших от БПЛА домах

В Таганроге на улице Инструментальной в домах № 23, 33 и 35 восстановили, установили 27 оконных блоков и 7 балконов, а также выполнили остекление 68 окон. Работы продолжатся в домах № 29, 33, 35 и 40. Об этом сообщила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

На пресс-конференции губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что механизм выплаты компенсаций за личный транспорт пока находится в стадии разработки. Определить четкий порядок действий и формат оценки ущерба установят до конца года. При этом господин Слюсарь уточнил, что речь о полном возмещении стоимости автомобиля не идет.

Ранее «Ъ-Ростов» писал, что в Таганроге в поврежденных домах измерено и передано в производство 380 окон.

Константин Соловьев