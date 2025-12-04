Путин на вопрос о бессмертии: вечен только Бог

Во время интервью на телеканале India Today ведущая задала вопрос президенту России Владимиру Путину о бессмертии. Она спросила, верит ли он в вечную жизнь. На что господин Путин ответил: «Все конечно. Только Господь Бог вечен».

При этом российский президент убежден, что продлить длительность человеческой жизни реально. В пример он привел рост средней продолжительности жизни в Индии за последние десятилетия. По словам господина Путина, такого результата можно достичь, улучшая здравоохранение. Он также предложил использовать искусственный интеллект для производства лекарств и разработок в области генной инженерии. «Тем не менее всему приходит конец»,— заключил Владимир Путин.

В ноябре российский президент заявлял, что однажды люди смогут жить в среднем до 150 лет. Он отметил, что сейчас в России стремятся увеличить среднюю продолжительность жизни до 80 лет у женщин и чуть меньше у мужчин.

Во время сентябрьского визита Владимира Путина в Пекин он обсуждал жизнь до 150 лет с главой КНР Си Цзиньпином. По пути к воротам Тяньаньмэнь в Пекине, где проходил военный парад, главы двух стран говорили о трансплантации органов и медицинском прогрессе. Об этом писали Reuters, Bloomberg и другие СМИ со ссылкой на запись их разговора, отрывок которого случайно попал в прямой эфир.