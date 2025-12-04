Верховный суд рассмотрит дело о квартире Ларисы Долиной 16 декабря

Верховный суд России рассмотрит 16 декабря жалобу Полины Лурье по делу о квартире певицы Ларисы Долиной. Об этом сообщила пресс-служба суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Лариса Долина (в центре)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Лариса Долина (в центре)

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

2 декабря Верховный суд сообщил, что получил жалобу на решения нижестоящих инстанций по иску Ларисы Долиной к Полине Лурье. В 2024 году артистка продала свою квартиру в Хамовниках за 122 млн руб. Позже она заявила, что заключила сделку под давлением мошенников.

В марте Хамовнический суд Москвы вернул Ларисе Долиной недвижимость. Это постановление подтвердили Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции. Однако покупательница квартиры Полина Лурье, которая не была осведомлена о мошеннической схеме, так и не смогла получить назад деньги. Певица выйдет с обращением в связи со скандалом вокруг этой ситуации 5 декабря, сообщил ее концертный директор.

