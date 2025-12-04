Лариса Долина выйдет с обращением после скандала с продажей квартиры

Завтра народная артистка России Лариса Долина даст комментарий в связи со скандалом вокруг сделки по недвижимости. Об этом концертный директор певицы Сергей Пудовкин рассказал изданию Popcake.

«Надо смотреть. Ситуация очень сложная. Справедливость должна быть для всех без исключений. В ближайшее время Лариса Долина даст комментарий. Сказать всю правду и все, что происходит, не было возможности»,— сказал Сергей Пудовкин. По его словам, «негативная волна» началась после оглашения приговора по делу о продаже квартиры Ларисы Долиной.

В 2024 году артистка продала свою квартиру в Хамовниках стоимостью 122 млн руб., однако позднее заявила, что совершила сделку под влиянием мошенников. В марте Хамовнический суд Москвы вернул артистке ее квартиру, а Мосгорсуд и Второй кассационный суд общей юрисдикции позже признали решение законным. При этом покупательница квартиры Полина Лурье осталась без денег и квартиры, за которую она уже заплатила.

