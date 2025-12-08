Кейсы работают в системе

Инструменты федерального проекта «Технологии» создают сквозную систему поддержки для стартапов по всей России — так, постепенно университетские стартапы становятся МТК, привлекают инвесторов и промышленных партнеров.

Стартап HemoTech AI

Неинвазивный глюкометр Автор: Екатерина Поликер — студентка Сеченовского университета, грантополучатель «Студенческого стартапа», резидент стартап-студии КФУ Инвестиции: 35 млн руб. (УСС КФУ) Партнер: «Инвитро»

HemoTech AI — аппаратный комплекс, способный неинвазивно измерять показатели крови, определяет уровень гликированного гемоглобина и глюкозы с использованием рамановской спектроскопии и алгоритмов машинного обучения. Аналогов в мире нет, все компоненты отечественного производства. В 2023 году проект получил на развитие грант «Студенческий стартап» в 1 млн руб., а в 2024 году компания привлекла 35 млн руб. в обмен на 15% доли от стартап-студии Казанского федерального университета. Запущены клинические исследования, по итогам которых стартап получит регистрационное удостоверение в Росздравнадзоре и сможет провести «пилоты» в учреждениях Департамента здравоохранения Москвы.

Стартап «Микрофлюидика»

Микрореакторные установки для химического синтеза

Авторы: Валентин Ершов и Сергей Ржевский — выпускники СПбГУ, резиденты стартап-студии УГНТУ Выручка: 11 млн руб. Инвестиции: 22,9 млн руб. (УСС УГНТУ) Партнеры: ГК «Росатом», ГК «Титан», нефтеперерабатывающие и нефтехимические компании, университеты

Стартап «Микрофлюидика» разрабатывает микрореакторные установки для малотоннажной химии, решая задачи импортозамещения и безопасности производства. Проект успешно перешел от лабораторной фазы к опытно-промышленной и готовится к серийному производству. Микрореакторы представляют собой тонкие трубки из нержавеющей стали диаметром 0,4 мм, обеспечивающие безопасность, модульность и гибкость производства для малотоннажной химии. Проект получил инвестиции от стартап-студии УГНТУ, которые позволили подготовить серийное производство. В текущем году команда получила дополнительные инвестиции в размере 22,9 млн руб., грант «Старт-Пром-1» от ФСИ в размере 5 млн руб. для разработки отечественной технологии синтеза п-фенилендиамина, ведет переговоры о поставках с крупнейшими химическими корпорациями и об инвестициях со стратегическими игроками на рынке.

Стартап «Беспилотный погрузчик»

Авторы: Андрей Леус, Дмитрий Гаврилов — выпускники МФТИ, резидент стартап-студии МФТИ Выручка за 2025 год: 10+ млн руб. Инвестиции: 25 млн руб. (УСС МФТИ и бизнес-ангел) Партнеры: ООО «Нижбел», ООО «Компания БС» — проведены пилоты в крупных сетях с большими складами

Команда разработала роботизированный погрузчик для транспортировки палет и программное обеспечение для автоматизации логистических процессов на складах. В 2025 году беспилотный погрузчик успешно протестировали на складе ООО «СберЛогистика». Стартап является резидентом стартап-студии МФТИ и получил поддержку как от стартап-студии, так и от бизнес-ангелов в объеме 25 млн руб. Стартап уже привлек внимание крупных ритейлеров и готовится к пилотным внедрениям.

Стартап QuantCAD

Средство проектирования оптоэлектронных устройств на основе фотонных интегральных схем

Автор: Эдуард Самсонов — выпускник ИТМО, директор центра прототипирования устройств интегральной фотоники Университета ИТМО, резидент стартап-студии МИЭТ Выручка: 5 млн руб. Инвестиции: 20 млн руб. (УСС МИЭТ) Партнер: Зеленоградский нанотехнологический центр Группы «РОСНАНО»

Стартап QuantCAD разрабатывает отечественное программное обеспечение для проектирования устройств на основе фотонных интегральных схем (ФИС), решая проблему импортозависимости российской отрасли от зарубежных систем автоматизированного проектирования. QuantCAD можно будет интегрировать с открытым ПО для последующих этапов маршрута проектирования ФИС, а также создавать свои модули с помощью написанных на Python скриптов под конкретные задачи. Стартап уже осуществил первые 11 продаж лицензии QuantCAD. В числе покупателей — один из крупнейших разработчиков устройств на основе ФИС, Московский центр фотоники. В планах команды — выход на международные рынки и разработка продуктов для всего маршрута проектирования ФИС.