На Кубани семья погибшего бойца СВО получила 11 млн после проверки прокуратуры
Прокуратура Усть-Лабинского района через судебные процедуры восстановила имущественные права семьи участника специальной военной операции, погибшего при исполнении. Поводом для разбирательства стало обращение его супруги, которая не смогла оформить положенные выплаты из-за расхождений в личных данных в официальных документах, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
В ходе проверки установлено, что в свидетельствах о рождении и смерти военнослужащего отчество было указано иначе, чем в документах его отца. Это препятствовало подтверждению родственных связей и не позволяло детям погибшего и его супруге заявить права на имущество, на долю которого они претендуют по закону.
Надзорное ведомство обратилось в суд за установлением юридически значимого факта родства. Суд признал родственные отношения доказанными, что обеспечило правовую основу для оформления положенных выплат.
После вступления решения суда в силу уполномоченные органы произвели начисление. Семья погибшего военнослужащего получила 11 млн руб.
«Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Успенского района через суд добилась положенной выплаты в размере 5 млн руб. опекуну погибшего участника спецоперации. В надзорное ведомство обратилась сама жительница района и сообщила, что ей отказывают платить пособия и страховые выплаты, так как она не является членом семьи погибшего.