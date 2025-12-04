На Кубани семья погибшего бойца СВО получила 11 млн после проверки прокуратуры

Прокуратура Усть-Лабинского района через судебные процедуры восстановила имущественные права семьи участника специальной военной операции, погибшего при исполнении. Поводом для разбирательства стало обращение его супруги, которая не смогла оформить положенные выплаты из-за расхождений в личных данных в официальных документах, сообщает пресс-служба регионального ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки установлено, что в свидетельствах о рождении и смерти военнослужащего отчество было указано иначе, чем в документах его отца. Это препятствовало подтверждению родственных связей и не позволяло детям погибшего и его супруге заявить права на имущество, на долю которого они претендуют по закону.

Надзорное ведомство обратилось в суд за установлением юридически значимого факта родства. Суд признал родственные отношения доказанными, что обеспечило правовую основу для оформления положенных выплат.

После вступления решения суда в силу уполномоченные органы произвели начисление. Семья погибшего военнослужащего получила 11 млн руб.

«Ъ-Кубань» писал, что прокуратура Успенского района через суд добилась положенной выплаты в размере 5 млн руб. опекуну погибшего участника спецоперации. В надзорное ведомство обратилась сама жительница района и сообщила, что ей отказывают платить пособия и страховые выплаты, так как она не является членом семьи погибшего.

Мария Удовик