На Кубани суд обязал выплатить 5 млн рублей опекуну погибшего участника СВО

Прокуратура Успенского района через суд добилась положенной выплаты в размере 5 млн руб. опекуну погибшего участника спецоперации. В надзорное ведомство обратилась сама жительница района и сообщила, что ей отказывают платить пособия и страховые выплаты, так как она не является членом семьи погибшего.

Как сообщили в краевой прокуратуре, гражданка являлась опекуном участника специальной военной операции. Однако в назначении страховых выплат и пособий как члену семьи погибшего военнослужащего ей было отказано ввиду фактического отсутствия родственных связей с военнослужащим.

Прокурор обратился в Успенский районный суд, где добился установления юридически значимого факта признания за опекуном погибшего участника СВО права на получение выплат, предусмотренных законодательством для членов семьи. В настоящее время заявительнице выплачены 5 млн руб.

Василий Хитрых