В Ростове-на-Дону отменили действовавший с 2 ноября режим ЧС

В Первомайском районе Ростова-на-Дону отменили режим чрезвычайной ситуации после полной ликвидацией последствий атаки беспилотников 2 ноября 2025 года. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.

По данным главы района, многоквартирные дома, поврежденные от БПЛА, восстановили, а пострадавшие получили все выплаты.

«В связи с тем, что обстоятельства, послужившие основанием для введения режима чрезвычайной ситуации, устранены, было принято решение о снятии режима», - написал господин Скрябин.

Как ранее писал «Ъ-Ростов», в Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава. Возгорание было потушено на 100 кв. м. Кроме того, были выбиты окна в детском саду № 276. Никто из людей не пострадал.

Константин Соловьев