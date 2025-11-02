Ночью БПЛА уничтожили в Ростове-на-Дону и еще четырех районах области

Прошедшей ночью в Ростовской области средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотные летательные аппараты в Ростове-на-Дону, Миллеровском, Тарасовском, Аксайском и Мясниковском районах. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Юрий Слюсарь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Из-за атаки дрона в хуторе Ленинаван Мясниковского района загорелась легковая машина, повреждения получили два частных дома, в нескольких соседних домах выбиты стекла. Пожар оперативно потушили. Ранения получили два человека, им оказали медицинскую помощь.

В Первомайском районе Ростова-на-Дону из-за падения беспилотника повреждения получил металлический ангар, рядом загорелась сухая трава. Возгорание было потушено на 100 кв. м. Кроме того, были выбиты окна в детском саду № 276. Никто из людей не пострадал. Объем повреждений уточнят в светлое время суток.

Константин Соловьев