Путин назвал СВО попыткой закончить развязанную Западом войну на Украине

Специальная военная операция — не начало войны на Украине, а наоборот, попытка ее закончить. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью телеканалу India Today. По его словам, войну на Украине развязали западные страны при помощи «украинских националистов».

Владимир Путин заявил, что Россия пыталась разрешить ситуацию на Украине «мирными средствами» на протяжении восьми лет. «Мы <...> подписали Минские соглашения, надеясь, что их можно будет решить мирным путем, но западные лидеры открыто признали, что никогда не собирались соблюдать эти соглашения, подписали их для того, чтобы позволить Украине вооружиться»,— сказал господин Путин.

По словам российского президента, Украине необходимо осознать, что наилучшим способом решения конфликта являются переговоры. Господин Путин отметил, что вместе со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом ему удалось подробно обсудить все пункты плана по украинскому урегулированию.

Владимир Путин и Стив Уиткофф встретились 2 декабря. Помощник главы государства Юрий Ушаков сообщал, что переговоры продолжались около пяти часов. К компромиссу прийти не удалось, однако некоторые пункты оказались для РФ приемлемыми, заметил господин Ушаков.

