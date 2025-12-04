Путин: США по-прежнему покупают топливо у России для АЭС

США до сих пор покупают у России топливо для своих атомных электростанций (АЭС), однако считают, что Индия не имеет права закупать российские энергоресурсы. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

«Если США имеют право покупать наше топливо, почему Индия не может?» — заявил президент РФ в интервью телеканалу India Today.

Россия готова обсуждать вопрос о покупке Индией российского топлива, в том числе с президентом США Дональдом Трампом, отметил Владимир Путин. Он отметил, что эта тема заслуживает тщательного изучения.

В августе США ввели дополнительные пошлины в размере 25% в отношении индийской продукции. Вашингтон объяснил этот шаг стремлением добиться отказа Нью-Дели от закупок российской нефти и нефтепродуктов. В конце октября президент США Дональд Трамп говорил, что Индия, вероятно, перестанет закупать нефть из России. Агентство Reuters писало, что по итогам переговоров между Индией и США нефтеперерабатывающие заводы страны снизили импорт российской нефти на 50%.