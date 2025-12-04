Глава Геленджика объявил о поиске главного архитектора курорта

Глава Геленджика Алексей Богодистов объявил о поиске главного архитектора города. Об этом мэр сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова Фото: Telegram-канал Алексея Богодистова

«Нашему прекрасному курорту нужен главный архитектор. Профессионал со свежим мышлением, креативными идеями, чувствующий и любящий Геленджик»,— написал глава курора.

Власти готовы принять специалиста из другого города и предоставить служебное жилье. От кандидата требуются профессиональные компетенции, креативное мышление, реализованные проекты, неравнодушие, готовность сохранить лучшее в облике города и привнести новое.

Господин Богодистов подчеркнул важность роли архитектора в развитии муниципалитета. По его словам, такой специалист способен строить не просто города, а их «историю и судьбы людей».

В 2026 году Геленджик отметит 195-летие. Как отметил мэр, главная задача администрации курорта — сохранение южного своеобразия приморского города и интеграция современных решений в его пространство.

Резюме принимают на электронную почту pavel.pom.gelmail.ru. Мэр планирует встретиться с каждым соискателем лично.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в Геленджике объявлен запуск ежегодного конкурса новогоднего оформления «Новогодний Геленджик», который пройдет с 1 декабря и открыт для участия как организаций, так и частных домовладений. К участию допускаются владельцы гостиниц, предприятий торговли и общепита, образовательных и медицинских учреждений, а также пляжных территорий.

Нурий Бзасежев