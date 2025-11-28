В Геленджике снова стартовал конкурс украшений «Новогодний Геленджик»

В Геленджике объявлен запуск ежегодного конкурса новогоднего оформления «Новогодний Геленджик», который пройдет с 1 декабря и открыт для участия как организаций, так и частных домовладений. К участию допускаются владельцы гостиниц, предприятий торговли и общепита, образовательных и медицинских учреждений, а также пляжных территорий, рассказал в своем Telegram-канале глава курорта Алексей Богодистов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

В этом году муниципалитет удвоил призовой фонд: победителю вручат 200 тыс. руб., за второе место предусмотрено 100 тыс. руб., за третье — 50 тыс. руб. Заявки принимаются с 1 по 20 декабря по электронной почте konkurs.gelen@yandex.ru либо лично в управлении архитектуры и градостроительства (ул. Революционная, 1, кабинет №331). Перечень номинаций и необходимых документов размещен на сайте администрации города.

Власти рассчитывают, что конкурс позволит расширить участие бизнеса и горожан в праздничном оформлении и придать курорту более выразительный сезонный облик.

Вячеслав Рыжков