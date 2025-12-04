Тело подозреваемого в убийстве племянника обнаружили под Симферополем

Следственные органы устанавливают обстоятельства гибели жителя Симферополя, который ранее проходил подозреваемым по делу об убийстве малолетнего ребенка и покушении на убийство двух его родственников. Уголовное дело расследуется по п. «в» ч. 2 ст. 105 и ч. 3 ст. 30 пп. «а», «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, сообщает пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

По версии следствия, в ночь происшествия 27-летний погибший напал на свою семью: фигурант дела смертельно ранил 12-летнего племянника и причинил тяжелые травмы его шестилетнему брату и их матери. 37-летней женщине и младшему ребенку удалось выжить благодаря активному сопротивлению и вмешательству другого родственника, который помог остановить злоумышленника.

Состояние шестилетнего мальчика врачи оценивают как стабильное, с ним работают следователи. Его мать находится в реанимационном отделении, где ей продолжают оказывать необходимую медицинскую помощь.

Тело подозреваемого сегодня обнаружено в поле неподалеку от села Залесье Симферопольского района. Следователи и криминалисты проводят комплекс мероприятий для установления обстоятельств его смерти. Назначены судебно-медицинские и иные необходимые экспертизы, которые должны определить точное время наступления смерти и ее причину.

Мария Удовик