Партнера сети «Светофор» признали виновным в дискриминации поставщиков

Воронежское УФАС признало ООО «Вест Логистик» нарушившим закон о торговле из-за создания неравных условий для поставщиков продовольственных товаров (п. 1 ч. 1 ст. 13 ФЗ) в магазинах сети «Светофор». В настоящее время рассматривается вопрос о привлечении компании к административной ответственности за нарушение требований к условиям заключения договора поставки (ч. 3 ст. 14.42 КоАП РФ, штраф до 3 млн руб.), следует из сообщения ФАС.

При анализе действующих договоров было установлено, что с отдельными поставщиками они были заключены на дискриминационных условиях, реализация которых влечет за собой увеличение расходов поставщиков и рост цен. К ним в том числе относятся условия о выплате отдельными поставщиками премии за приобретение определенного количества продукции или возврат нереализованного сетью товара за счет поставщика. В договорах поставки с другими поставщиками такие условия отсутствовали, при этом ООО «Вест Логистик» не представило надлежащего обоснования сотрудничества с поставщиками на разных условиях. Дело в отношении компании было возбуждено УФАС в апреле.

По данным Rusprofile, ООО «Вест Логистик» зарегистрировано в 2019 году в Воронеже для деятельности агентов по оптовой торговле пищевыми продуктами. Уставный капитал — 10 тыс. руб. Директор — Дмитрий Копнин. Компанию контролирует московское АО «Лайнкомм», данные об учредителях которого отсутствуют в ЕГРЮЛ. Гендиректор — Валерий Яковлев, являющийся бывшим собственником воронежского ООО «Торгсервис 36» (местное юрлицо «Светофора»). Выручка в 2024 году составила 911 млн руб. (+57%), чистая прибыль — 1,1 млн руб. (+104%).

В марте ходе проверок сети жестких дискаунтеров «Светофор» в Черноземье региональные Роспотребнадзор и Россельхознадзор зафиксировали ряд нарушений: продажи просроченной продукции, несоблюдение условий хранения, отсутствие документов.

Ульяна Ларионова