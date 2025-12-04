Власти Кубани опровергли сообщения о перебоях с лечением хронических больных

В Telegram-каналах распространяется недостоверная информация о том, что пациенты Краснодарского края, страдающие бронхиальной астмой, болезнью Крона, псориазом, ревматическими и рядом других заболеваний, могут лишиться доступа к жизненно необходимым медикаментам. Авторы сообщений утверждают, что порядок обеспечения генно-инженерными препаратами якобы изменится и пациентам придется ежемесячно приезжать за лекарствами в Краснодар. Информация является фейком, пишет региональный оперштаб в своем Telegram-канале.

По данным министерства здравоохранения Краснодарского края, подобные заявления не соответствуют действительности. Ведомство подчеркивает, что жители региона продолжат получать необходимые препараты по рецептам в поликлиниках по месту жительства.

В случаях, когда пациентам потребуется корректировка схемы терапии, уточнение тактики лечения или диагностика сопутствующих заболеваний, возможна госпитализация в межрайонные медицинские центры. Такие учреждения функционируют в Краснодаре, Сочи, Новороссийске, Армавире и Ейске.

Ранее недостоверная информация распространялась о том, что в регионе могут возникнуть перебои с поставками топлива и что муниципалитеты якобы обязаны информировать полицию о публикациях о дефиците горючего. Эти сведения основывались на поддельном документе, который распространяли в мессенджерах и соцсетях. Фальсификат можно было распознать по отсутствию даты и номера поручения президента в преамбуле, а также по некорректной нумерации — реальные постановления губернатора ежегодно начинают счет с единицы, и документ под номером 1161 не мог существовать, поскольку на 14 октября 2025 года на официальном сайте значилось постановление №653. Кроме того, подделка была подготовлена с нарушением требований к делопроизводству.

В министерстве ТЭК и ЖКХ подчеркивали, что поводов для обеспокоенности нет: российский рынок полностью обеспечен собственными горюче-смазочными материалами и не зависит от импорта. На АЗС крупных сетевых операторов топливо доступно с запасом, а компании оптимизировали логистику с учетом повышенного спроса и организовали дополнительные поставки в Краснодарский край.

Мария Удовик