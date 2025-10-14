Оперштаб Кубани опроверг фейк о контроле за публикациями о дефиците топлива

Оперативный штаб Кубани предупредил о распространении поддельного постановления губернатора, в котором муниципалитеты якобы обязали информировать полицию о публикациях про дефицит топлива. Предостережение было опубликовано в Telegram-канале ведомства.

Фото: Оперативный штаб Краснодарского края

В мессенджерах и соцсетях появился фальшивый документ «Об обеспечении стабильности топливного рынка Краснодарского края и противодействии недостоверной информации». Согласно тексту, местные власти должны сообщать в правоохранительные органы о фактах распространения сведений о нехватке горючего.

Оперштаб объяснил, что выявить подделку можно по нескольким признакам. В преамбуле документа указана ссылка на поручение президента, но отсутствуют номер и дата. В настоящих постановлениях эти данные обязательны.

Кроме того, нумерация постановлений губернатора начинается ежегодно с единицы. На 14 октября 2025 года на официальном сайте главы региона опубликован документ за номером 653. До конца года остается 2,5 месяца, поэтому постановление №1161 в принципе не может существовать. Фальсификат также подготовлен с грубыми нарушениями инструкции по делопроизводству.

В министерстве ТЭК и ЖКХ Краснодарского края отметили, что в поставках горючего из-за рубежа нет необходимости. Россия как одна из крупнейших нефтедобывающих держав полностью обеспечивает себя горюче-смазочными материалами.

На заправках крупных сетевых операторов топливо есть в наличии и с достаточным запасом. Компании пересмотрели логистику из-за возросшего спроса и организовали дополнительные поставки в регион.

Анна Гречко