Удмуртский «Милком» зарегистрировал в Башкирии «Уфимский молочный завод»

АО «Милком» (входит в «Комос групп») из Удмуртии зарегистрировало в столице Башкирии ООО «Уфимский молочный завод» с уставным капиталом 1 млн руб. Это следует из данных «СПАРК-Интерфакс». Соответствующая запись появилась в ЕГРЮЛ 5 августа. Генеральным директором предприятия по производству молока и молочной продукции (основной ОКВЭД) стала Лилия Галяутдинова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Ранее «Милком» зарегистрировал в Перми ООО «Пермский хладокомбинат “Созвездие”». В 2024 году предприятие вошло в двадцатку крупнейших производителей мороженого в РФ, ежемесячный выпуск продукции — 12 тыс. т.