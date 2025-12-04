В Оренбурге обновят троллейбусный парк

В Оренбурге будет обновлен троллейбусный парк. Об этом заявил во время прямой линии губернатор Евгений Солнцев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в Оренбурге планируют восстановить движение троллейбусов по трем маршрутам в 2026 году. В настоящее время в городе проходит обкатку электротранспорт трех разных производителей. В тестовом режиме на линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут двигаться без подключения к контактной сети.

Андрей Сазонов