В Оренбурге обновят троллейбусный парк

В Оренбурге будет обновлен троллейбусный парк. Об этом заявил во время прямой линии губернатор Евгений Солнцев.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее сообщалось, что в Оренбурге планируют восстановить движение троллейбусов по трем маршрутам в 2026 году. В настоящее время в городе проходит обкатку электротранспорт трех разных производителей. В тестовом режиме на линии работают троллейбусы с автономным ходом, которые могут двигаться без подключения к контактной сети.

Андрей Сазонов