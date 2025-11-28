Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Оренбурге восстановят несколько маршрутов троллейбуса

В Оренбурге планируют восстановить движение троллейбусов по трем маршрутам в 2026 году. Об этом сообщил СМИ исполняющий обязанности главы города Альберт Юмадилов.

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

На обновление инфраструктуры выделят дополнительные средства. Также планируется приобретение нового подвижного состава для обновления троллейбусного парка.

В настоящее время в Оренбурге работают два троллейбусных маршрута — №4 и №12. В городе проходят обкатку троллейбусы трех разных производителей, которые могут двигаться без подключения к контактной сети.

Андрей Сазонов