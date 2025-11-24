В Оренбурге начнут тестировать троллейбус с автономным ходом «Горожанин»

В Оренбурге начнут тестировать новый троллейбус «Горожанин», произведенный Уфимским трамвайно-троллейбусным заводом. Об этом сообщили в городской администрации.

Электротранспорт доставили в депо «Оренбургских пассажирских перевозок», где сейчас проводят технические работы. После их завершения троллейбус начнет обслуживать городские маршруты. Временно исполняющий обязанности главы Оренбурга Альберт Юмадилов отметил, что «Горожанин» прост в эксплуатации и обслуживании, а также подходит для разных климатических условий.

Троллейбус будет тестироваться на маршрутах №№4 и 12 в течение месяца. В салоне 33 посадочных места, общая вместимость — до 90 пассажиров. Сиденья имеют анатомическую форму и антивандальное покрытие. В троллейбусе установлены системы пожаротушения, отопления и кондиционирования. Также есть видеонаблюдение, информационное табло и розетки с USB-портами. Благодаря встроенному аккумулятору троллейбус может проехать до 20 км без контактной сети.

«Горожанин» стал третьим по счету троллейбусом, который пришел в Оренбург на испытание в этом году. Ранее на тестовую обкатку привозили модель «Синара-6254» производства машиностроительного холдинга «Синара-Транспортные Машины». Также в городе осуществляется тестовая эксплуатация троллейбуса «Авангард», произведенного на предприятии АО «Транс-Альфа» в Вологде.

Андрей Сазонов