Экс-министра Абызова арестовали по новому делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы арестовал на два месяца (до 6 декабря) бывшего министра по вопросам «Открытого правительства» Михаила Абызова. Ему предъявили обвинения в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщил корреспондент «Ъ» из зала суда.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Экс-чиновнику вменяют мошенничество с инвестициями АО «Российской венчурной компании» (РВК). Обвиняемый отверг обвинение и назвал его беспочвенным. Он заявил, что вложенные в компанию деньги оказались неликвидны, и его должны признать потерпевшим.

Дело против Михаила Абызова возбудили в начале октября. В 2023 году его приговорили к 12 годам строгого режима за создание преступного сообщества, мошенничество и коммерческий подкуп.

По делу о мошенничестве с инвестициями РВК в 2024 году приговорили члена правления АО Яна Рязанцева и соучредителя фонда Bright Capital Михаила Чучкевича. Как установило следствие, они похитили 1,3 млрд руб. под видом инвестиций в американскую компанию Alion Energy Inc. Подсудимых приговорили к 6 и 5,5 годам соответственно.

Подробнее — в материале «Ъ» «Инвестиций хватило на срок».

Никита Черненко