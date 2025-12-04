В Минпромторге рассказали о сроках локализации вакцины от ротавируса

Клинические исследования вакцины против ротавирусной инфекции, производство которой будет возможно осуществлять на территории России по полному циклу, сейчас завершаются, сообщили “Ъ” в Минпромторге. Начать процесс ее регистрации могут в конце 2025 — начале 2026 года.

«Подать заявление для получения регистрационного удостоверения планируется до конца первого квартала 2026 года»,— рассказали в министерстве. Кто из производителей может начать процесс регистрации, в ведомстве не уточнили. В мае этого года о ходе клинических испытаний вакцины от ротавируса «Гам-VLP-рота» сообщал Центр им. Гамалеи. Сейчас на российском рынке доступна индийская вакцина от этого заболевания — «Рота-V-Эйд». Ранее также ввозился «Ротатек» от американской MSD, однако его регистрацию отменили.

Из-за отсутствия локального производства вакцины прививка от ротавируса внесена в Национальный календарь прививок (НКПП) и не считается обязательной. Внесение этого заболевания в НКПП планировалось в 2022 году, но было отложено на 2025-й. По информации РБК, разработанный Минздравом проект распоряжения правительства переносит внедрение этой прививки в НКПП на 2029 год.

Как заявляли “Ъ” в Минздраве, НКПП регулярно совершенствуется в соответствии со стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период и темпами производства отечественных вакцин.

Подробнее — в материале “Ъ” «План заразителен».

Виктория Колганова