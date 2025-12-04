Власти обсудят отсрочку ввода обязательных прививок от четырех болезней

В России могут перенести сроки включения новых вакцин в Национальный календарь профилактических прививок (НКПП). Это следует из подготовленного Министерством здравоохранения проекта распоряжения правительства, с которым ознакомился РБК.

Согласно документу, вакцину против ротавирусной инфекции начнут использовать с 2029 года вместо планируемого 2025 года. Вакцинацию от ветрянки предлагают отложить на четыре года — до 2031 года. Новые сроки для прививок против вируса папилломы человека (ВПЧ) и менингококковой инфекции — 2027 год, однако вакцинацию против менингококка сдвигают на два года позже ранее согласованного срока.

Как заявляли «Ъ» в Минздраве, НКПП регулярно совершенствуется в соответствии со стратегией развития иммунопрофилактики инфекционных болезней на период до 2035 года и производством отечественных вакцин. Мероприятия по реализации стратегии проводятся с учетом планируемых сроков производства полного цикла вакцин на территории РФ.

