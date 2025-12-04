«Галактика» сузилась до СИЗО

Ленинский районный суд Екатеринбурга отправил в СИЗО до 26 января 2026 года трех консультантов из филиала реабилитационного центра для несовершеннолетних «Галактика» в поселке Исеть — Алексея Пестерева, Елену Давыдову, Кирилла Чеботарева. Ранее, в Московской области, арестовали до 22 января 2026 года главу фонда Анну Хоботову. По данным следователей, в филиалах рехаба регулярно издевались над детьми, морили их голодом и не давали видеться с родителями, которые сами их туда и отправляли.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Полиция в филиале реабилитационного центра для несовершеннолетних «Галактика» в поселке Исеть

Фото: ГУ МВД по Свердловской области Полиция в филиале реабилитационного центра для несовершеннолетних «Галактика» в поселке Исеть

Фото: ГУ МВД по Свердловской области

Как сообщили в пресс-службе судов Свердловской области, сегодня, 4 декабря, Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал трех консультантов общественно-полезного фонда «Галактика». В следственный изолятор до 26 января 2026 года отправлены Алексей Пестерев, Елена Давыдова, Кирилл Чеботарев.

Алексею Пестереву и Елене Давыдовой предъявлено обвинение по п.п. «а», «д», «ж» ч.2 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы группой лиц по предварительному сговору в отношении заведомо несовершеннолетнего). Кириллу Чеботареву — п.п. «а», «д» ч. 2 ст. 127 УК РФ.

Напомним, 26 ноября силовики обнаружили филиал рехаба «Галактика» под Екатеринбургом — в поселке Исеть. Там содержались 22 человека — дети от 10 до 18 лет. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, детей туда привозили их родители.

В реабилитационном центре обещали, что избавят детей от зависимостей — от наркотиков до игромании.

В центре содержались подростки из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Томска, Кировской и Свердловской областей.

Корреспондент «Ъ-Урал» был очевидцем, когда поздним вечером после операции силовиков за подростками приехали родители, чтобы забрать их домой. «Мне позвонили из следственного комитета, сказали, что нужно приехать и забрать ребенка — центр закрывается, Он находился там четыре месяца и был не против как можно дольше там находиться. В октябре я здесь была, все было хорошо, он был веселый, довольный», — рассказала «Ъ-Урал» мама одного из содержавшихся в центре детей.

Один из выходящих подростков рассказал «Ъ-Урал», что с ними работали консультанты, и «был Виталий Сергеевич», избивавший детей и морящий их голодом.

Вышедшая следом девочка, сказала, что ей 14 лет. По ее словам, условия содержания в центре были ужасными, ее систематически били.

Лишь одна девушка решила опровергнуть других: «У нас не было такого, чтобы нам запрещали есть или что-то такое, это было только с отдельными детьми. Все остальные готовили, ели сами, родителям разрешали передавать передачки. У нас были семейные сессии».

«Несовершеннолетние при опросе пояснили, что их не устраивали условия содержания. Были случаи, когда им самим приходилось готовить пищу из имеющихся продуктов, а учитывая, что дети не умели готовить, эта еда им самим же и не нравилась. Поэтому иногда они оставались полуголодными. За провинности детей могли заставить писать один и тот же текст от 100 до 500 раз либо приседать столько же раз. И лишь после этого наказания с них снимались»,— сообщил полковник Горелых.

Ранее, 28 ноября, Истирнский городской суд (Московская область) арестовал главу фонда оказания помощи детям «Галактика», владелицу сети детских реабилитационных центров и психолога Анну Хоботову. Ей было предъявлено обвинение п.«а» ч. 3 ст. 111 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью группой лиц), п. «г» ч. 2 ст. 117 (истязание несовершеннолетних), п. «а, б, д» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение свободы), п. «а, в» ч. 2 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). «С законными представителями подростков заключались договоры, согласно которым с несовершеннолетними должны были работать психологи, а в действительности они подвергались избиению и пыткам, а за проступки их лишали еды. Лицензий на работу с указанными лицами и на оказание каких-либо услуг в сфере образования учреждение не имело», — отметили в СКР.

Артем Путилов