«Не было такого, чтобы нам запрещали есть, это было только с отдельными детьми»

Силовики обнаружили реабилитационный центр для подростков в трехэтажном коттедже в свердловском поселке Исток. По данным полиции, там содержались 22 ребенка в возрасте от 10 до 18 лет из разных регионов России. Следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних. По словам соседей, они только недавно узнали, что в коттедже находится центр, где детям оказывали психологическую помощь. Сами дети заявили, что некоторым не разрешали есть и применяли к ним физическую силу.

Вечером 26 ноября силовики нагрянули в коттедж в поселке Исеть под Екатеринбургом, где предположительно, находился реабилитационный центр для подростков. Как рассказал начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых, там содержались 22 человека — это дети от 10 до 18 лет. Свердловские следователи возбудили уголовное дело по факту незаконного лишения свободы несовершеннолетних (ч. 2 ст. 127 УК РФ).

На фотографиях, опубликованных СУ СКР по Свердловской области, видны комнаты с двухъярусными кроватями. В одной из небольших комнат стоит четыре таких кровати — на каждой лежат мягкие игрушки. По словам Валерия Горелых, детей туда привозили их законные представители. Известно, что в центре содержались подростки из Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО-Югра), Томска, Кировской и Свердловской областей. В доме работали инспекторы ПДН, участковые, сыщики подразделений по борьбе с экономическими преступлениями и в сфере наркобизнеса.

«При внешнем осмотре детей следов побоев не обнаружено, но предстоит еще более тщательное обследование медиками»,– рассказал полковник Горелых. Он добавил, что до окончания разбирательств детей планируют поместить в один из ближайших детских центров. По словам корреспондента «Ъ-Урал», детей выводили из коттеджа на ул. Железнодорожников уже ближе к ночи. Большинство из них были подростки лет 15, но выводили и детей помладше – на вид лет 10.

«Мне позвонили из следственного комитета, сказали, что нужно приехать и забрать ребенка — центр закрывается,— рассказала журналистам на месте мама одного из содержавшихся в центре детей. — Он находился там четыре месяца и был не против как можно дольше там находиться. В октябре я здесь была, все было хорошо, он был веселый, довольный». По словам одного из родителей, месяц пребывания в данном центре стоил около 90 тыс. руб.

Чем именно занимались в коттедже и какие услуги предоставлялись — неизвестно. Один из подростков рассказал «Ъ-Урал», что с ними работали консультанты, и был Виталий Сергеевич, который их бил и морил голодом. Около полуночи из дома вышла еще одна заплаканная девочка. Она рассказала, что ей 14 лет, условия содержания в центре были ужасными, к ней применяли физическую силу.

Другая девушка рассказала, что «все было прекрасно», но признала, что некоторым не разрешали есть. «У нас не было такого, чтобы нам запрещали есть или что-то такое, это было только с отдельными детьми. Все остальные готовили, ели сами, родителям разрешали передавать передачки. У нас были семейные сессии», — рассказала «Ъ-Урал» девушка, которая содержалась в центре.

Известно, что в Подмосковье силовики обнаружили реабилитационный центр для детей с зависимостями. Как писал «Ъ», сотрудники подмосковного рехаба систематически избивали пациентов, морили голодом и издевались над ними. По данным «Ъ», по данному делу был арестован администратор рехаба Виталий Балабриков. Это имя назвали и дети, содержащиеся в Екатеринбурге. Официально пока не уточняется, кто является организатором реабилитационных центров. Но работу и подмосковного, и екатеринбургского связывают с ростовским психологом-терапевтом и юристом Анной Хоботовой.

Соседи, живущие рядом с рехабом, рассказали, что подозревали, что это необычный дом, но о том, что там работает реабилитационный центр, узнали недавно.

«Владелец этого дома живет недалеко — на соседней улице, он сказал, что здесь оказывают психологическую помощь детям,— рассказала "Ъ-Урал" одна из соседок. — Я никогда не слышала, чтобы кто-то кричал там. Летом слышала, что дети смеются, слышно было, что их на обед звали. Поначалу там мало детей было, шторы там всегда зашторены, но видно было, что свет примерно в 23:00 гасили, отбой был. Раньше часто доставка продуктов приезжала, но гулять они не гуляли по улице».

Соседка рассказала, что родители приезжали на встречи к детям, но внутрь их, якобы, не пускали, и всегда на этих встречах присутствовал представитель данного центра.

Артем Путилов, Мария Игнатова