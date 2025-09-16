Александр Альянов освобожден от должности главы орловского депздрава

С 12 сентября исполняющим обязанности руководителя департамента здравоохранения Орловской области является Владимир Николаев. С августа 2024 года ведомством руководил Александр Альянов, совмещавший должность члена облправительства.

Владимир Николаев выступает замруководителя департамента — начальником управления здравоохранения. За последние три года он в третий раз стал и. о. руководителя ведомства. В предыдущий раз господин Николаев сменил на этом посту Дмитрия Пуха.

В 2021 году Владимир Николаев возглавил орловский депздрав после того, как его руководитель Иван Залогин стал основным фигурантом уголовного дела о превышении должностных полномочий (ч. 2 ст. 286 УК РФ, до семи лет лишения свободы). В 2022-м суд в Орле приговорил Залогина к трем годам лишения свободы условно за то, что он помешал переоформить лицензию на осуществление деятельности компании ООО «Диализный центр Нефрос-Калуга».

Алина Морозова