На Таганрог пришлось 30% туристов Ростовской области

Таганрог в 2025 году стал популярным туристическим направлением в Ростовской области, привлекая около 30% всех путешественников региона. Об этом сообщил «РБК Ростов» со ссылкой на данные вице-спикера Госдумы РФ Викторию Абрамченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог Фото: пресс-служба администрации г.Таганрог

«Там есть море, история, красивая архитектура и много интересных мест. И хотя из-за экономической ситуации развитие Таганрога как туристического центра идет медленнее, чем планировалось, у города огромный потенциал»,— отметила госпожа Абрамченко.

Транзитный поток туристов, следующих через Ростовскую область в Краснодарский край, Кавказ, Крым и регионы Новороссии, достиг приблизительно 5 млн человек. Из этого числа около 2,2 млн останавливались в регионе как минимум на один день.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что в 2024 году Ростовская область вошла в тридцатку лидеров рейтинга комиссии Государственного Совета РФ по направлению «Туризм». Регион набрал 45 баллов, что на 30% больше показателей 2019 года (32 балла).

Наталья Белоштейн