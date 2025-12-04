Жителя Азова судят за убийство и кражу имущества

Следственный комитет по Ростовской области завершил расследование уголовного дела против 33-летнего жителя Азова, обвиняемого в преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 314.1 УК РФ (уклонение от административного надзора), п. «в» ч. 2, п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ (кража), ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 161 УК РФ (покушение на грабеж) п. «в» ч. 2 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда здоровью), ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство). Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СК.

Согласно материалам следствия, в апреле 2025 года подозреваемый находился в квартире на ул. Таганрогской в Ростове-на-Дону, где распивал алкоголь с двумя знакомыми. Во время возникшего конфликта он нанес собеседникам удары по голове стеклянными бутылками.

Один из пострадавших скончался от полученных травм, второму был причинен легкий вред здоровью. После инцидента обвиняемый похитил имущество жертв на сумму более 100 тыс. руб., а также банковскую карту с денежными средствами, после чего покинул место происшествия.

Спустя несколько дней подозреваемого задержали и заключили под стражу. В ходе расследования выяснилось, что он также причастен к нескольким кражам и покушению на грабеж в Азове, а кроме того, уклонялся от административного надзора после освобождения из колонии.

Дело с обвинительным заключением направлено в суд.

Валентина Любашенко