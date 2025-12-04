КС решил, что жалобы через сайты госорганов не могут считаться клеветой

Конституционный суд России постановил, что жалобы в органы власти через их официальные интернет-ресурсы не могут рассматриваться как клевета (ст. 128.1 УК РФ), даже при риске причинения вреда тем, на кого поступает жалоба.

Использование официальных сайтов для подачи жалобы не может использоваться в судебных разбирательствах как квалифицирующий признак. Подача жалобы онлайн не будет приводить к усилению уголовной ответственности.

«Реализация возможности направить обращение в форме электронного документа посредством соответствующих сетей как предполагающей переписку только с конкретным адресатом (даже если адресат не является единственным), обязанным сохранять конфиденциальность, не обусловливает квалификации такого заявления в качестве публичного распространения информации и не должна приводить к усилению уголовной ответственности за клевету», — приводит позицию Конституционного суда пресс-служба суда.

Постановление КС связано с делом жительницы Московской области Лилии Роговой. Суд оштрафовал ее на 600 тыс. руб. за жалобу на соседку Нину Гинтову. Последняя, по мнению госпожи Роговой, воспользовалась полномочиями муниципального депутата, чтобы выиграть спор о границах земельного участка. Женщина направила жалобы в администрацию президента, Госдуму и районную администрацию, областному уполномоченному по правам человека, а также в партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР. Обвиненная госпожа Гинтова впоследствии подала на Лилию Рогову в суд за клевету и выиграла: мировой судья постановил, что обращения в органы власти «стали доступны неопределенному кругу лиц» и нанесли ущерб репутации.

Степан Мельчаков, Анастасия Корня