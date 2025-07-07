Суд попросили отделить жалобу от клеветы

Конституционный суд (КС) принял к рассмотрению жалобу жительницы Подмосковья, которую оштрафовали на 600 тыс. руб. за попытку пожаловаться на соседку. Последняя, по мнению заявительницы, воспользовалась полномочиями муниципального депутата, чтобы выиграть спор о границах земельного участка. Однако обращения на эту тему в многочисленные властные и партийные инстанции мировой суд квалифицировал как распространение заведомо ложных сведений.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как следует из жалобы в КС жительницы Одинцово Лилии Роговой, в своем обращении (оно было направлено в администрацию президента, Госдуму и районную администрацию, областному уполномоченному по правам человека, а также в партии «Единая Россия», КПРФ и ЛДПР) она просила провести проверку действий своей соседки по таунхаусу, районного депутата Нины Гинтовой, и ее сына Дениса Гинтова, который возглавляет комитет по управлению муниципальным имуществом районной администрации. Они, по мнению госпожи Роговой, использовали свое должностное положение, чтобы добиться пересмотра в свою пользу границ принадлежащего ей земельного участка. Также по инициативе райадминистрации в отношении заявительницы проводились многочисленные проверки.

В 2023 году госпоже Роговой было предъявлено обвинение в клевете: мать и сын Гинтовы посчитали, что ее обращения в государственные и общественные организации порочат их честь и достоинство, а также подрывают репутацию.

Мировой судья одинцовского судебного участка №163 Анна Елисеева пришла к выводу, что факт использования должностного положения не подтвердился: депутат и чиновник действительно инициировали в отношении соседки гражданские иски, но это не противозаконно. А значит, заявительница распространила заведомо ложные сведения, которые причинили пострадавшим моральные и нравственные страдания. Причем сделала это публично и с использованием сети Интернет, ведь письма в организации отправлялись по электронной почте. В результате, отмечается в приговоре, обращения «стали доступны неопределенному кругу лиц, были зарегистрированы, получили огласку, по ним сотрудниками организаций и органов готовились ответы».

Как подчеркивает автор жалобы в КС, она подверглась уголовной репрессии за то, что использовала свое право на подачу обращения в госорганы. То есть ее осудили за попытку отстоять свои права, а это нарушает конституционное право на защиту, предусмотренное ст. 45 Конституции, настаивает госпожа Рогова.

Отметим, что в свое время КС уже проверял спорную статью УК РФ и пришел к выводу, что само по себе обращение в госорганы не является злоупотреблением, хотя систематический характер таких обращений и может свидетельствовать о намерении причинить вред. Верховный суд тоже не раз указывал, что недопустимо привлекать к гражданско-правовой ответственности за распространение порочащих сведений в связи с направлением обращений в государственные органы.

В российской правовой доктрине и практике высших судов давно и прочно укоренилась позиция, что обращение в органы власти за защитой нарушенных прав не может влечь негативных последствий для его автора, тем более в виде уголовного преследования, подтверждает партнер коллегии адвокатов Pen & Paper Вадим Клювгант.

Есть только одно исключение из этого общего правила, когда под видом обращения преследуется цель не восстановления справедливости, а мести, сопряженной с клеветой. Но клевета имеет место только в случае распространения сведений, то есть утверждений о фактах, но не субъективных оценочных суждений, тем более в форме предположений, напоминает эксперт. Кроме того, Европейский суд по правам человека неоднократно высказывал позицию, что публичные персоны, и особенно избранные представители власти, в силу своего статуса находятся под повышенным вниманием общества и должны быть готовы к более строгой критике, причем эта позиция никогда не оспаривалась в России, в том числе и после прекращения ее участия в Европейской конвенции, отмечает господин Клювгант. Несмотря на это, время от времени возникают уголовные дела, в которых за клевету выдаются критические оценки действий должностных лиц, высказанные в жалобах и иных обращениях в госорганы. Поэтому, если бы КС вновь изложил систематизированную правовую позицию, защищающую права граждан, а не амбиции «сильных мира сего», это в любом случае было бы полезным и правильным, надеется адвокат.

Анастасия Корня