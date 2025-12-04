С начала года объем услуг связи в Краснодаре вырос на 14%

Объем услуг связи в Краснодаре за январь—октябрь 2025 года достиг 89,5 млрд руб., что на 13,7% выше показателя за аналогичный период 2024 года, следует из доклада «Итоги социально-экономического развития МО город Краснодар в январе—октябре 2025 года», опубликованного на сайте администрации города.

Объем услуг в транспортной сфере составил 47,7 млрд руб., прибавив 11,6% к уровню прошлого года. Оборот розничной торговли превысил 447,7 млрд руб., рост в сопоставимых ценах составил 82,8%. Предприятия общественного питания крупного и среднего бизнеса реализовали продукции на 13,6 млрд руб., увеличив показатель на 13,4%. Объем платных услуг населению достиг 202,2 млрд руб., рост в сопоставимых ценах — 1,7%.

Крупные и средние промышленные предприятия отгрузили продукции на 230,5 млрд руб., на 12,8% больше, чем годом ранее. Предприятия обрабатывающих отраслей увеличили отгрузку на 9,2%, до 8,9 млрд руб. Наибольший рост продемонстрировали производители машин и оборудования, не включенных в другие группировки, и изделий из кожи — в 1,4 раза, производителей пищевых продуктов — в 1,3 раза, автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов — в 2,2 раза, мебели — в 1,7 раза, резиновых и пластмассовых изделий — на 13,6%, химических веществ и химических продуктов — на 19,3%.

Вячеслав Рыжков