МК: в Подмосковье задержали основателя рехаба Антонова и его сотрудников

В Подмосковье задержаны сотрудники двух реабилитационных центров, которые, предположительно, незаконно удерживали постояльцев. Об этом сообщил областной главк СКР.

По информации «МК», «задержан Максим Антонов, основатель реабилитационных центров «Антонов Pro», а всего показания дают восемь сотрудников». Сообщается, что их могут обвинить в незаконном лишении свободы наркоманов из двух филиалов — в Егорьевске и рядом с Видным.

Baza пишет, что силовики провели рейды в отношении бизнеса господина Антонова после обращения родственников постояльцев рехаба в Видном. По словам людей, «их близких пытали и всячески над ними издевались». 112 отмечает, что «реабилитационный центр рекламировали многие звезды — Нилетто, Тимати, Литвин».

По другим данным, рейды прошли в не связанных друг с другом заведениях. Некоторые каналы пишут, что «также был задержан Виталий Сережкин — владелец реабилитационного центра "Неугасимая надежда" в Егорьевске», указывают «Осторожно, новости».

СКР сообщил, что задержаны восемь человек. Возбуждено два уголовных дела о незаконном лишении свободы — по центру в Егорьевске (ч. 3 ст. 127 УК РФ) и в Ленинском городском округе ( ч. 2 ст. 127 УК РФ).

В конце ноября следствие предъявило обвинение владелице подмосковной сети детских реабилитационных центров, главе фонда оказания помощи детям «Галактика» Анне Хоботовой. По данным «Ъ», ей инкриминируют истязание несовершеннолетних, незаконное лишение свободы и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

