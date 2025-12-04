India Today сообщил время прибытия Путина в Нью-Дели

Борт президента РФ Владимира Путина прибудет в Нью-Дели около 18:30 по местному времени (16.00 мск). Об этом сообщает телеканал India Today.

«Прибытие Путина в Индию ожидается в 18.30 вечера»,— сообщила ведущая в эфире India Today на Youtube-канале (цитата по «РИА Новости»).

По данным телеканала, в аэропорту российского лидера будет встречать глава МИД Индии Субраманьям Джайшанкар.

На вечер запланирована неформальная встреча российского лидера с премьер-министром Индии Нарендрой Моди. Она пройдет в закрытом формате в резиденции индийского премьера.

Первый с начала боевых действий на Украине госвизит российского лидера в Нью-Дели состоится 4-5 декабря. Перед поездкой в Индию президент России Владимир Путин дал интервью телеканалу India Today, где рассказал журналистам, как проходили переговоры с американскими представителями Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером в Москве.

О чем Владимир Путин рассказал в интервью India Today, читайте в материале «Ъ».

Анастасия Домбицкая