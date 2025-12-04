Росреестр предложил увеличить срок регистрации сделок с квартирами пенсионеров

Росреестр обсуждает возможность увеличения срока регистрации сделок с недвижимостью, собственниками которой являются пожилые люди. Об этом сообщается в ответе ведомства на запрос депутата Госдумы Ярослава Нилова, передает ТАСС. Чиновники считают, что это может помочь в борьбе с мошенническими схемами.

«Росреестром прорабатываются предложения по внесению изменений в действующее законодательство», — сказано в ответе от имени замруководителя Росреестра Алексея Бутовецкого.

Схожую инициативу выдвинули в Генпрокуратуре. Ведомство предложило «охлаждать» сделки на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими схемами. Такое же предложение представила «Справедливая Россия». Фракция внесла в Госдуму законопроекты об обязательном судебном депозите и периоде «охлаждения» минимум в семь дней между заключением сделки и передачей денег.

