Генпрокуратура предложила «охлаждение» сделок для борьбы со «схемой Долиной»

Генпрокуратура России предложила обсудить идею «охлаждения» сделок на рынке недвижимости для борьбы с мошенническими операциями по типу «схемы Долиной». Об этом сообщает РБК со ссылкой на предложение первого заместителя генпрокурора Анатолия Разинкина.

Идея заключается в том, чтобы приостанавливать регистрационные действия с имуществом при подозрительных сделках, следует из ответа господина Разинкина на запрос председателя комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослава Нилова. Это позволит пресекать сделки, «заключенные с пороком воли продавца», считают в Генпрокуратуре.

Аналогичное предложение выдвинула «Справедливая Россия». Фракция внесла в Госдуму законопроекты об обязательном судебном депозите и периоде «охлаждения» минимум в семь дней между заключением сделки и передачей денег.

Поводом для обсуждения мер по борьбе с мошенниками при продаже недвижимости стала история Ларисы Долиной. Она продала квартиру в Хамовниках стоимостью 122 млн руб. Позднее певица заявила, что находилась под влиянием мошенников. Суд вернул ей право собственности на квартиру, в итоге без недвижимости и уплаченных за нее денег осталась покупательница квартиры.

